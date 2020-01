Aquarium, alla scoperta degli oceani e del loro fascino presso il Quasar Village di Corciano

Al Quasar Village di Ellera di Corciano continua la mostra Aquarium, che fino al 9 febbraio sarà visitabile tutti i giorni con ingresso gratuito. Un vero e proprio viaggio alla scoperta delle creature marine con oltre 100 riproduzioni fedeli di esemplari immersi nei loro habitat. Otto aree tematiche, due per ogni oceano (Pacifico, Atlantico, Indiano e Artico), con riproduzioni scenografiche dei loro elementi tipici e teche informative sulla vita, le abitudini e la storia degli esemplari presenti. Spettacolare, poi, il sommergibile virtuale, che permetterà di vivere un’esperienza indimenticabile viaggiando tra gli abissi e gli animali marini di tutto il mondo attraverso speciali maschere 3D.

L’evento, patrocinato dal Wwf, ha lo scopo di far conoscere l’universo marino e sensibilizzare i visitatori sul rispetto degli oceani e sui rischi dell’inquinamento. Proprio per questo la mostra, rivolta a tutti, è particolarmente adatta ai bambini e ai ragazzi, con l’intento di maturare in loro una coscienza civica che li porti ad essere adulti ‘eco-responsabili’.

Per chi vuole, sarà possibile vedere Aquarium con la guida di una biologa marina professionista. Tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, le visite guidate sono riservate alle scuole. Per i clienti, invece, la guida sarà disponibile nel fine settimana dalle 16 alle 20, con partenza del tour ogni ora, presentandosi allo stand Aquarium senza nessuna prenotazione.

Sempre nel fine settimana, è previsto un laboratorio per sensibilizzare i più piccoli sulla salvaguardia dei mari dove poter trasformare bottiglie di plastica vuote in tanti pesciolini.