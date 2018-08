Aperture straordinarie al Museo Archeologico dell'Umbria per scoprire reperti e bellezze

Veramente infaticabile l’organizzazione del Polo museale dell’Umbria. Il Manu continua a proporre aperture straordinarie, aventi lo scopo di far conoscere e apprezzare la ricchezza di reperti e l’eleganza della classificazione degli stessi, fra le antiche stanze dell’ex convento di San Domenico. Un’organizzazione e un’esposizione in grado di coniugare la storicità del contenitore e del contenuto con l’adozione dei più moderni parametri espositivi, che non hanno nulla da invidiare a quelli di altri e pur blasonati musei internazionali.

Anche questo venerdì 24 agosto, è prevista l’apertura straordinaria del Museo archeologico nazionale dell’Umbria (piazza Giordano Bruno, 10, Perugia) dalle ore 20,30 alle 23,30. In questo arco di tempo, oltre al percorso libero scelto dal visitatore, sarà possibile visitare, in particolare, la tomba della famiglia etrusca dei Cutu, la cui ricostruzione magistrale (al piano -1) desta diffusa e motivata ammirazione.

Sarà inoltre a disposizione il nuovo lapidario, inaugurato di recente, dopo l’accurato e competente restauro effettuato da Adamo Scaleggi, oltre agli splendidi sarcofagi.Come già riferito da Perugia Today, fino al 25 gennaio 2019, continua la mostra “Alla ricerca dell’arte perduta”, con materiali (31 pezzi) di notevole pregio artistico e archeologico, recuperati nel 2016 dai Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Perugia. Grazie alla competenza e all’attivismo di Marco Pierini e dell’archeologa Luana Cenciaioli.