Un brindisi al tramonto sulla torre più alta di Perugia, degustazioni e panorama mozzafiato: ecco quando

Dopo il successo dell'aperitivo alla Torre degli Sciri in Via dei Priori a Perugia in occasione di UJ18, dal prossimo mese di settembre (ogni sabato) si rinnova l’opportunità di un brindisi al tramonto sulla torre più alta della città.

Dalle ore 18:00 inizia la salita dei 232 gradini che portano ai 42 metri di altezza della torre e permettono di godere di un panorama unico su tutta la città e di un romantico quanto suggestivo aperitivo.

Perugia dall'alto è inebriante! Date disponibili: sabato 1, 8, 15, 22, 29 settembre. Per partecipare alla visita con degustazione panoramica è necessario prenotare (contributo di 6 euro) Informazioni e prenotazioni: IAT Perugia 075 5736458/075 5772686 Associazione Priori 393 5145793