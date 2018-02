Per tutti gli amanti del sushi, al Bar Pellas un appuntamento da non perdere

Per gli amanti del sushi e degli aperitivi sfiziosi, un appuntamento da non perdere al Bar Pellas: si tratta di una novità carina che, sin dal primo appuntamento, ha riscosso un buon successo attirando numerose persone curiose di questo particolare aperitivo.

Abbiamo parlato del Bar Pellas poco tempo fa, dell'ammirevole iniziativa di dare opportunità tutti i giovedì alle band locali emergenti di esibirsi in questo locale intimo ed accogliente; così come la possibilità di avere una libreria a disposizione del quartiere per poter leggere ciò che si vuole.

Questa novità dell'aperitivo con il sushi, nato da una collaborazione amichevole tra il titolare Andrea e il titotalare del ristorante cinese-giapponese "Dinastia" che si trova in via dei Priori, è una delle tante novità che questo locale propone per dar vita ad un quartiere della città appena fuori dal centro storico. E per chi non ama il sushi, ma vuole accompagnare un amico o un'amica, c'è la possibilità di fare un buon aperitivo con i prodotti tipici locali.

