ApeRicerca: 32 incontri conviviali tra università e cittadinanza per esplorare tanti aspetti del sapere

Prende il via ApeRicerca, la serie di incontri pubblici promossi dall’Università degli Studi di Perugia per discutere delle sfide più attuali della ricerca; ogni giovedì, da novembre a giugno, all’ora dell’aperitivo in un locale del centro storico di Perugia. Si inizia giovedì 7 novembre alle ore 18,30 al Caffè di Perugia, con l’appuntamento dal titolo: “Medicina per lei, medicina per lui”, un dialogo con Giuseppe Servillo, professore del Dipartimento di Medicina Sperimentale, dedicato al tema della medicina su misura per uomini e donne spiegata con gli strumenti della genetica.

ApeRicerca è un programma di 32 incontri conviviali con il quale l’Università di Perugia rafforza il dialogo con la cittadinanza ed è organizzato dalla società Psiquadro con la collaborazione di alcuni noti caffè del centro storico e con il patrocinio del Comune di Perugia.

ApeRicerca sarà l’occasione per tutti i cittadini di dialogare con i ricercatori e soddisfare le proprie curiosità su temi che caratterizzano l’attività dell’Ateneo e che hanno legami con la vita di ognuno: dalle scienze umane e sociali a quelle biomedico-sanitarie, da quelle ingegneristiche fino a quelle politico-economiche, così da rappresentare tutti i possibili ambiti di studio che meglio intercettano le urgenze individuali e sociali, gli interessi delle istituzioni e delle imprese del territorio.

Saranno 40 i relatori coinvolti complessivamente in ApeRicerca, provenienti da tutti i 16 Dipartimenti dell’Ateneo: durante gli incontri, della durata di circa un’ora (18,30-19,30), si alterneranno momenti di spprofondimento a spazi per domande e risposte, nello spirito di una condivisione conviviale del sapere.

La partecipazione a tutti gli appuntamenti è libera e gratuita.

È necessaria la prenotazione online sino ad esaurimento posti: ai primi 50 l’aperitivo sarà offerto.

Dettagli e prenotazioni ticket free aperitivo su: www.apericerca.it

Info: 075 5852040 - 075 5852241 - 348 6976450

Calendario novembre-dicembre 2019:

07/11/2019 - Caffè di Perugia - Giuseppe Servillo: “Medicina per lei, medicina per lui”. Simili ma non identici: la medicina su misura per uomini e donne spiegata con gli strumenti della genetica.

14/11/2019 - Bio Art Cafè - Palazzo della Penna - Donato Loscalzo: “Luci e ombre di una democrazia”. Atene e i suoi sistemi di governo tra il VI e il IV secolo a.C. Un salto nel passato per riflettere sul presente.

21/11/2019 – Umbrò - Gianluigi Cardinali, Stefano Sabatini: “L’universo sconosciuto dei microrganismi”. Utili o dannosi? La storia degli abitanti più antichi della Terra. I microrganismi amici e nemici dell’uomo.

28/11/2019 - Bio Art Cafè - Palazzo della Penna - Marcello Signorelli: “Stati Uniti d’Europa”. C’è ancora un futuro per l’Europa e l’eurozona? Un viaggio attraverso la politica e l’economica del vecchio continente.

05/12/2019 – Caffè di Perugia - Stefano Bistarelli: “Il portafoglio digitale”. Cosa sono e Come funzionano le criptovalute. Viaggio tra caratteristiche e rischi di Bitcoin e Blockchain.

12/12/2019 - Caffè di Perugia - Lara Reale: “Vegetali da gustare”. Vizi e virtù nel consumo quotidiano di frutta e verdura, alimenti principe della dieta mediterranea.

19/12/2019 - Caffè di Perugia - Vico Valentini – “La giustizia e la morale”. Un viaggio tra casi di giustizia penale nei quali laicità e morale s’intrecciano, da episodi di costume a bioetica.