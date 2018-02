Dolci per i bimbi malati, Cioccolentino porta la pasticceria in pediatria

Tanto divertimento e allegria con “Pasticceria in pediatria”, anteprima di Cioccolentino, iniziativa ospitata nel reparto di pediatria dell'ospedale Santa Maria di Terni. Come per magia il reparto, oggi pomeriggio, si è trasformato in un laboratorio di dolcetti, dove i piccoli pazienti con l'aiuto della cake designer, Cinzia Maturi, hanno realizzato cioccolatini, dolcetti e biscotti.

Ad animare la giornata l'associazione “I Pagliacci” che da anni opera all'interno dell'ospedale. “Pasticceria in pediatria” è stato voluto e realizzato grazie alla collaborazione che si è venuta a creare, da qualche anno, tra Cioccolentino, rassegna che animerà il centro della città di San Valentino dal 10 al 14 febbraio, e l'azienda ospedaliera ternana.

“Questa iniziativa – spiega Andrea Barbarossa, ideatore e organizzatore di Cioccolentino – è molto importante perchè aiuta sia i bambini che i genitori ad affrontare meglio e con più serenità il ricovero. Spezzare in qualche modo la routine è fondamentale per i piccoli pazienti. Sono convinto che la collaborazione tra Cioccolentino e il reparto di pediatria sia davvero un'ottima iniziativa”.