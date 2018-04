A Radio Subasio arriva Annalisa: tante le richieste per partecipare alla serata con l'artista

Interprete, cantautrice, tutor di Amici, laureata in fisica con una tesi sulla pompa di calore geotermica “per dimostrare che la scienza – proprio come le canzoni – è immaginazione legata al nostro vivere quotidiano” … e molto altro. Annalisa, il 16 aprile alle 21,00 sarà la protagonista di Subasio Music Club. I fan dell'artista di Savona potranno ascoltare il racconto che vorrà dare di sè – simpaticamente incalzata dallo speaker Roberto Gentile – intervallato dalle sue canzoni, rigorosamente live. Subasio Music Club, tra gli appuntamenti più attesi ed apprezzati nella programmazione dell’emittente, lega intervista e mini-concerto e la Sala Rossa di Radio Subasio, ad Assisi, diventa un microcosmo nel quale il pubblico è felice di perdersi. In tantissimi, da ogni parte d'Italia, hanno compilato il form per partecipare alla serata, ma soltanto una trentina di fortunati, scelti casualmente, hanno già ricevuto l'esclusivo Pass Invito che darà loro l'opportunità di conoscere da vicino una cantante particolare, cresciuta esponenzialmente da quel lontano 2010, in cui frequentò il talent più famoso d’Italia. La decima edizione di Amici le portò il Premio della Critica ed i primi duetti con ‘colleghi’ importanti Fiorella Mannoia, Mario Biondi, Alessandra Amoroso.

Fu l'inizio di tutto. “Non capivo più niente – racconta – mi riconoscevano ovunque, ero tirata da tutte le parti, ubriaca di felicità”. Il 4 marzo 2011 esce il suo primo album, 'Nali' ed il salto al 2018 è brevissimo. In sette anni ci sono un doppio disco di Platino, 2 dischi di Platino, 4 dischi d’oro e sei Album, dei quali l’ultimo è ‘Bye Bye’. Pubblicato il 16 febbraio scorso, contiene ‘Il mondo prima di te’, il brano di Sanremo 2018 classificato al terzo posto.

L’album, dice la cantante, “raccoglie i miei passi fino ad adesso, e come mi hanno cambiata, e come li sto cambiando. Racconta la scoperta di crescere, che ti fa attenta a che cosa piace a te più che a quel che piace agli altri. Che ti fa andare a togliere, piuttosto che ad aggiungere. Che ti avvicina all’essenziale più vero. E al diavolo il volere sempre prendersi sul serio, il dovere fare sempre una bella figura!!!!”. “Bye Bye”, a breve acquisirà una dimensione più ‘a pelle’. Due le anteprime, il 10 maggio all’Atlantico Live di Roma e il 14 maggio all’Alcatraz di Milano.

Annalisa è comunque un personaggio poliedrico. Ha compiuto incursioni nel mondo del cinema, in Babbo Natale non viene da Nord, favola natalizia prodotta da Maria Grazia Cucinotta (2015), ed in quello della televisione, conducendo Tutta colpa di Einstein – Quelli del Cern (3 puntate, Italia Uno, 2015), Tutta colpa di Galileo (3 puntate, Italia Uno, 2016), Tutta colpa di Darwin (Italia Uno, 2017), per arrivare al ruolo di Tutor di Amici.