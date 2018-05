E' il turno delle donne per Radio Subasio: Annalisa la prima donna protagonista della trasmissione più seguita

E’ Annalisa la prima donna protagonista di “Speciale per Un’ora d’Amore”, lo spazio ad alto tasso d’emozione all’interno di una trasmissione cult di Radio Subasio. Domenica 20 maggio, alle 22,30, l’artista di Savona parlerà di se stessa in un modo diverso, attraverso le canzoni d’amore che le fanno battere il cuore, tratte – ed è anche questo un valore aggiunto della proposta – attingendo al repertorio di altri artisti. Nell’insolito ruolo di intervistata e co-conduttrice – in tandem con Roberta Reversi – Annalisa trascinerà gli ascoltatori nel suo mondo interiore, nei suoi sentimenti, nelle vicende più personali supportate da note e parole. Sono sempre di più gli ospiti nazionali o internazionali che dagli studi di Radio Subasio – sia ad Assisi che a Milano – stanno declinando a propria misura la trasmissione, descrivendosi mediante la musica ed i versi d’amore nei quali si riconoscono.

Gli ascoltatori gradiscono molto i personaggi voluti per impreziosire “Per un’ora d’Amore”, il preludio della programmazione notturna di Radio Subasio, nato per accompagnare generazioni di innamorati, chiamati a suggerire i brani che meglio si abbinano ai loro sentimenti e – ed è un’ulteriore novità – a raccontare con una breve ‘Nota d’Amore’, utilizzando l'App, il motivo che li lega a quella canzone. Domenica 20 maggio, quindi … tutti in ascolto!!!!