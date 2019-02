Andy Warhol, ultimo giorno al Barton Park: la mostra prosegue in centro

Successo per la mostra dedicata ad Andy Warhol e alla pop art al Barton park. È oggi l'ultimo giorno utile per visitare la sezione distaccata di “Andy Warhol... in the City”, l'esposizione promossa su iniziativa della Pubbliwork Eventi in collaborazione con l’associazione nazionale di collezionisti di opere dell’artista statunitense “New Factory Art”.

Nei tre weekend in cui parte della mostra è stata allestita nella Galleria del Barton park, tantissimi sono stati i visitatori che hanno potuto ammirare non solo le opere del maestro Andy Warhol, ma anche le creazioni di giovani ed emergenti artisti legati al territorio.

Soddisfazione per la riuscita dell'iniziativa è stata espressa dal Gruppo Barton, orgoglioso di aver potuto contribuire al successo della mostra che prosegue domenica (dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18) con ingresso gratuito al Barton park, ma soprattutto nella sua sede principale, il centro servizi camerali Galeazzo Alessi in via Mazzini, fino al 17 marzo. Qui sarà possibile ammirare oltre 120 opere tra grafiche storiche, litografie, serigrafie e offset, con una formula propositiva davvero particolare e tutta da scoprire. Resta allestita, sempre fino al 17 marzo, anche la sezione distaccata della mostra all'interno del centro di intrattenimento Gherlinda di Ellera di Corciano.

Il programma degli eventi collaterali a “Andy Warhol... in the City” prosegue domenica 17 febbraio dalle 16 al Gherlinda con il contest “Pop Art Music” in collaborazione con l’associazione culturale “L’Estate di San Martino”: in palio per i cantanti l’incisione di un inedito. A seguire, il primo marzo c'è la performance “Bahia Street Art and Dance” lungo tutto l’arco della giornata in piazza Birago, organizzata dal Bahia City Store e con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo Perugia 4 e della scuola di danza Morlacchi; un’altra performance “Street Art”, ancora al Gherlinda il 10 marzo alle 16, con il writer Sebastiano Vagnetti, in arte “Elloboloco” che realizzerà un’opera ispirata alla pop art a ritmo di musica.

Tutte le iniziative e i prezzi dei biglietti per la mostra principale sono reperibili sul sito internet www.pubbliwork.it/andy-warhol.