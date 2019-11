Ancora un week end di Frantoi Aperti in Umbria: Foligno e Spello protagoniste con tanti eventi a base d'extravergine

Prosegue fino all’8 dicembre Frantoi Aperti in Umbria con due appuntamenti in programma per il 6° fine settimana: sabato 30 novembre il “Brunch Tour” farà tappa a Foligno presso l’Abbazia di Santa Croce in Sassovivo, mentre domenica 1° dicembre a Spello per “l’Oro di Spello. 58° Festa dell’olivo e della bruschetta”, si festeggerà la “benfinita” (rinviata a causa del maltempo del 17 novembre).



Il “Brunch Tour” (dalle ore 12.30 su prenotazione) in programma sabato 30 novembre farà tappa a Foligno dove ad aprire le porte sarà l’Abbazia di Santa Croce in Sassovivo, arroccata in un idilliaco paesaggio naturale, tra boschi di lecci e olivi secolari, l’Abbazia rappresenta uno dei più importanti monumenti nel territorio di Foligno. Domenica mattina dalle ore 9.30, sarà possibile raggiungere l’Abbazia per il Brunch con una passeggiata a partecipazione gratuita, guidata dall’Associazione l’Olivo e la Ginestra (Info e prenotazioni romaniermete@gmail.com – 3471148395). All’arrivo il brunch sarà accompagnato dalla musica jazz del Gruppo Tritone. L’Abbazia di Santa Croce in Sassovivo ospita la quinta edizione di #CHIAVEUMBRA19_ Ingannevole come il vento. Durante il brunch sarà possibile partecipare alla degustazione guidata di olio extravergine d'oliva e alla visita guidata del complesso abbaziale, a cura delle guide turistiche dell’Associazione “Le Vie dell’Arte”.



A Spello, domenica 1° dicembre si festeggerà la “Benfinita” della Raccolta delle olive con “l’Oro di Spello. 58° Festa dell’olivo e della bruschetta”, rinviata in novembre a causa del maltempo. Durante la giornata di domenica in Piazza sarà possibile visitare il Mercato dell’olio e dei prodotti tipici, il Mercato dell’Artigianato e Hobbistica e la Fiera delle Fantelle, alle ore 9 partirà il Trekking nei sentieri della Fascia Olivata, ma soprattutto domenica sarà la giornata dedicata alla “Festa della Benfinita”. Le Taverne dei Terzieri saranno aperte sia per la cena di sabato 30 novembre che per il pranzo di domenica 1° dicembre proponendo menù tipici della tradizione locale. Inoltre sia sabato che domenica sarà possibile fare visita al Frantoio di Spello UCCD dove degustare l’olio extravergine di oliva appena franto e visitare il frantoio in lavorazione.



Da segnalare l’iniziativa organizzata presso l’Antico Frantoio Petesse di Colle Scandolaro in Foligno dove domenica 1° dicembre dalle ore 10.00 sarà possibile fare colazione in frantoio con “Pane, Olio e marmellata” e tanti dolci a base di Olio Nuovo preparati dal pasticcere Tommaso Brunelli (Prenotazioni tel. 340 2774868 – 349 6829423). In tutti gli altri Frantoi partecipanti all’iniziativa, sia sabato che domenica sarà possibile visitare il frantoio in lavorazione e fare degustazioni di Olio e.v.o. e bruschette.