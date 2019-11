Anche Paciano avrà la sua "panchina rossa", simbolo della lotta contro la violenza alle donne

Anche Paciano avrà la “Panchina rossa”. Nella “Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne”, domenica 24 novembre alle ore 15, nei pressi di Porta Rastrella, l’Amministrazione comunale inaugurerà quello che ormai è diventato il simbolo del contrasto alla violenza di genere.

“La ‘panchina rossa’ - si legge in una nota del Comune di Paciano – sarà un segnale quotidiano del grado di attenzione che dobbiamo tutti mettere nei confronti di questo reale problema. Sarà inoltre una occasione ulteriore per mandare un messaggio a tutte le donne (di ogni età) che ci sono persone a disposizione in grado di ascoltare e aiutare chi si trova in questa situazione”.

All’iniziativa, oltre ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale, prenderanno parte anche alcuni esperti di sistemi di autodifesa.