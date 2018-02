Anche l'Umbria cammina per Caterpillar e M'Illumino di Meno 2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Venerdì 23 febbraio il PEFC Italia (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) celebra la bellezza del camminare e dell’andare a piedi aderendo alla quattordicesima edizione di M’Illumino di Meno, la campagna ideata dal programma di Radio2 Caterpillar che si impegna a sensibilizzare gli italiani sul risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili. Quest'anno con M'illumino di Meno l’intento è raggiungere simbolicamente la Luna a piedi e sono necessari 555 milioni di passi, perché sotto i nostri piedi c'è la Terra e per salvarla bisogna cambiare passo. “Il PEFC Italia, in collaborazione con le aziende e i proprietari e gestori forestali certificati di tutta Italia, donerà oltre 2 milioni di passi che permetteranno - insieme a quelli di tutti gli Italiani che hanno a cuore l’ambiente - di avvicinarsi sempre di più alla Luna”, spiega Antonio Brunori, Segretario Generale PEFC Italia. “Tante sono state le adesioni da parte delle aziende italiane certificate PEFC, che hanno accolto questa iniziativa organizzando passeggiate ed eventi per dimostrare ancora una volta la loro attenzione per l’ambiente e per gli stili di vita sostenibili. Inoltre, con grande soddisfazione da parte nostra, siamo riusciti a coinvolgere anche alcune sedi estere di PEFC sparse in tutto il mondo, dalla Malesia alla Slovenia, rendendo di fatto internazionale la nostra partecipazione a M’Illumino di meno”. Tante le iniziative organizzate in tutta Italia e, tra queste, c'è anche l'Umbria a camminare per M'Illumino di Meno. Tra le iniziative quella dei dipendenti di Margaritelli Spa che raccoglieranno circa 251.000 passi per la camminata verso la Luna, organizzando tra marzo e maggio presso il Bosco di Piegaro (tra Città della Pieve, Perugia e il Lago Trasimeno) tre passeggiate in compagnia di diverse scolaresche. Inoltre, nella giornata di M’Illumino di Meno, i dipendenti dell’azienda passeggeranno tra le vigne e la campagna che circondano la fabbrica durante la pausa pranzo, accumulando circa 10.000 passi. A partecipare anche l’associazione “Passi di Salute” e la Onlus “Pro Ponte Etrusca” con il patrocinio del PEFC Italia organizzeranno una passeggiata sulle tracce degli antichi etruschi che permetterà di raccogliere 500.000 passi verso la Luna. Il percorso di circa 5 km prenderà il via da Ponte San Giovanni, subito dopo lo spegnimento delle luci del campanile parrocchiale, passerà dall’Ipogeo dei Volumni, tomba ipogea etrusca del II secolo a.C., e si concluderà con un momento di condivisione e di buon cibo a lume di candela.