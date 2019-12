Anche Gubbio festeggia il Capodanno in piazza

Anche la città di Gubbio si appresta a vivere una magica notte di Capodanno con il Capodanno in Piazza, organizzato dal Comune eugubino e da Land. A partire dalle ore 23, infatti, in Piazza Grande, saranno disponibili musica e brindisi per tutti. L'ingresso è libero, con facilitazioni per l'accesso alle persone disabili.