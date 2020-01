Anche a Foligno la Befana "volante" lascerà tutti a naso in su

Anche Foligno la Befana arriverà "volando". Il 6 gennaio infatti la vecchietta dei dolci si calerà dal Torrino per un ‘volo’ di 75 metri verso via XX settembre, appuntamento alle 17,30. Con la partecipazione dei vigili del fuoco del distaccamento di Foligno (con 10 unità impegnate), i bambini potranno ammirare la vecchietta con la scopa in piazza della Repubblica. L’evento è promosso dall’associazione ‘Innamorati del Centro’ con l’apporto del Comune di Foligno e la partecipazione determinante dei vigili del fuoco. La piazza sarà animata da tanti personaggi e i bambini potranno farsi fotografare con la Befana. Valtiero Tampieri e Moreno Togni del distaccamento dei vigili del fuoco di Foligno hanno ricordato che la discesa del vigile del fuoco, travestito da Befana, comporta un lavoro di 2 squadre.

Dal 4 al 6 gennaio sarà presente un mercatino in piazza della Repubblica, in concomitanza con l’avvio dei saldi. Nell’occasione ci sarà la sensibilizzazione della cittadinanza rispetto alla donazione del sangue, come ha ricordato il presidente dell’Avis di Foligno, Emanuele Frasconi.