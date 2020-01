Anche a Gubbio la Befana "volante" con i pompieri

Gubbio lunedì 6 gennaio attende la tradizionale "Befana del Pompiere" (ore 12, in piazza Grande). Come gli altri anni, una "Befana" molto particolare si calerà, nelle modalità di sicurezza, dalla torretta del Palazzo dei Consoli e scesa in piazza distribuendo caramelle ai bambini presenti.

L'iniziativa, organizzata dal Comando Vigili del Fuoco di Gubbio, con il Patrocinio del Comune vedrà anche dimostrazioni delle attività dei Vigili. Interverranno rappresentanti provinciali e regionali dei Vigili del Fuoco.