Amici della Musica, al via "I giovedì in fondazione" alla scoperta del mondo della musica

Giovedì 6 febbraio 2020 prenderà il via la terza edizione del ciclo di incontri-conferenze dedicati all’approfondimento di alcuni argomenti musicali, a cura di Stefano Ragni e Piero Caraba, che si terranno nella sede della Fondazione Perugia Musica Classica in Piazza del Circo 6, in Sala San Savino. Gli incontri proseguiranno fino al 26 marzo 2020.

Il primo ciclo di appuntamenti dal titolo «II pianoforte: unostrumento da viaggio – Da Jane Austen a Ernest Hemingway» a cura di Stefano Ragni, pianista e docente di civiltà musicale italiana all’Università per Stranieri di Perugia, avrà inizio giovedì 6 febbraio 2020 alle ore 17:00.

Nel Novecento il pianoforte, attraversato da nuovi atteggiamenti compositivi, dal jazz alla musica sperimentale, mostra la capacità di sostenere la sfida della modernità, evidenziando una polimorfica capacità di adattamento. Oggi, nel riflusso del linguaggio compositivo, Allevi, Piovani, Bollani, Einaudi si presentano al pubblico ancora seduti alla tastiera del pianoforte».