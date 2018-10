Ameria Festival: week end tra musica, flamenco e comicità. Il programma dettagliato

Si alza il sipario sul terzo week di Ameria Festival, rassegna artistico culturale in programma ad Amelia (Tr) fino al 28 ottobre. Tre giorni all’insegna del grande spettacolo con danza, musica e teatro nei quali saranno protagonisti ancora una volta celebri artisti di fama internazionale.

Venerdì 5 ottobre, alle ore 20 e 30 presso il Teatro Sociale di Amelia, di scena la Compagnia Algeciras Flamenco in “Siluetas Flamencas”. La Compagnia Algeciras Flamenco, una delle più accreditate accademie di danza popolare andalusa, presenterà questa straordinaria forma d’arte, che, unendo la suggestione delle note all’armonica sensualità della danza gitana, accompagnerà gli spettatori in un viaggio nel cuore del flamenco. Protagonisti dello spettacolo saranno, insieme alle danzatrici del corpo di ballo della Compagnia, Caterina Lucia Costa, bailaora, Francisca Berton, bailaora, Sergio Varcasia e Filippo Rosati, entrambi alla chitarra, José Luis Salguero Andùjar, cante, Paolo Monaldi, cajòn e percussioni e José Manuel Ruiz, bailaor ospite.

Sabato 6 ottobre, alle 20 e 30, sul palco del Teatro Sociale di scena Dario Cassini e Massimo Papaleo in “Faccio del mio peggio”. Dario Cassini è uno degli attori comici più brillanti e innovativi del teatro italiano. Nato e cresciuto al Vomero, scopre la passione per il palcoscenico solo dopo aver lasciato Napoli. A Roma si diploma in recitazione all’Accademia del Teatro “La scaletta”. Fa esperienza in tv e al cinema ma la svolta decisiva arriva nel 1997, quando conduce il programma di Italia 1 “Le Iene” con Simona Ventura e Peppe Quintale. Da lì, la sua tagliente vena comica, lo porta a fare cabaret, sia in teatro che in tv entrando a far parte di “Zelig”. Nel 2005 raggiunge il prestigioso palco di “Zelig Circus” su Canale 5, condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Il week end di Ameria Festival si conclude domenica 7 ottobre con i percorsi culturali “Alla scoperta dell’antica Ameria romana”, a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Amelia e di Sistema Museo.