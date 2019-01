Umbria, a spasso tra i dinosauri: mostra con i giganti del passato, orari speciali fino al 6 gennaio

Fino a domenica 6 gennaio sarà ogni giorno possibile visitare la mostra World of Dinosaurs al parco ‘Mattia Giurelli’ di Porchiano del Monte ad Amelia. Poi, fino al 17 marzo, data di chiusura dell’evento, l’orario di visita tornerà quello di sempre, ogni sabato e domenica dalle 9.30 alle 16.30. In mostra oltre 50 accurate ricostruzioni di dinosauri, realizzate in base alle più recenti scoperte scientifiche, dal Tyrannosaurus Rex con i suoi 8 metri di altezza, al Triceratops del peso di 2 tonnellate, con i suoi piccoli, fino al Diplodocus lungo 30 metri. Accanto all’esposizione principale sarà possibile visitarne una nuova collaterale con i protagonisti delle ere glaciali, con riproduzioni di animali resi popolari dal film ‘Ice Age - L’era glaciale’ come il mammut e la tigre dai denti a sciabola.

“La mostra – ricordano gli organizzatori – ha un grande valore didattico-educativo perché permette di approfondire in maniera suggestiva ma scientifica le condizioni di vita, le forme e le dimensioni di animali che in passato hanno dominato la Terra”.

Per informazioni e prenotazioni per scolaresche o gruppi è possibile contattare dalle 10 alle 19.00, il numero 328.9707603 oppure l’indirizzo e-mail noiamiciperleo@gmail.com. Ulteriori informazioni sono su www.dinomania.it.