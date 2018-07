A tutto shopping! Le boutique a cielo aperto fanno ancora tappa in Umbria con gli Ambulanti di Forte dei Marmi

A Castiglione del Lago un appuntamento dedicato a tutti quelli che amano lo shopping. Domenica 8 luglio, proprio in tempo per le nuove collezioni primavera/estate arriva per la prima volta, a grandissima richiesta a Castiglione , "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi". In uno speciale evento che ovunque attrae migliaia di visitatori, con tutto il meglio del Made in Italy artigianale.

Le "boutiques a cielo aperto", come vengono ormai definite, apriranno nella location tipicamente estiva del Lungolago zona Lido Comunale. Sarà la festa dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19.

I famosi ambulanti toscani tornano dunque finalmente sul Lago Trasimeno, dove sono sempre attesissimi, per riportare anche qui le magiche atmosfere del Mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita. Tante idee per gli acquisti in un autentico spettacolo di bancarelle e di pubblico, che, non a caso, viene ormai comunemente definito "evento-mercato”. L’anno scorso, l’ormai mitico Consorzio ha organizzato 80 tappe di questo spettacolo in giro per l’Italia, con un pubblico stimato ad evento mediamente oltre le 20 mila persone, con punte oltre le 90 mila, come nel caso delle manifestazioni romana e milanese e con importanti ricadute di indotto turistico e commerciale per le città che ospitano.

Tra le città più importanti già abitualmente toccate dallo show, ci sono Roma (con il prestigioso Patrocinio della Capitale), Milano, Torino, Perugia, Genova, Savona, Monza, Bologna, Parma, Piacenza, Pavia, Como, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Vigevano, Legnano, Alessandria, Asti, Novara, Vercelli, Casale Monferrato, Alba, San Donà di Piave, Conegliano, Pordenone, Gorizia, Trieste, Fiumicino, Viterbo, San Benedetto del Tronto, solo per citarne alcune, oltre a tanti altri bellissimi borghi e cittadine tipiche del nostro Belpaese.

L'assessore Romeo Pippi con queste parole ha voluto sottolineare il patrocinio concesso dal Comune di Castiglione del Lago: "Abbiamo accettato volentieri la proposta presentata dagli Ambulanti di Forte dei Marmi perché si tratta di una novità per il nostro territorio e si collocava in un periodo senza eventi lungolago. Un motivo in più, quindi, sia per i cittadini che per i turisti per trascorrere una domenica lungolago con una proposta di qualità".

"Il nostro è un invito - spiega il Presidente del Consorzio, Andrea Ceccarelli - a diffidare di ogni tentativo di imitazione e valutare, invece, passando direttamente tra i nostri banchi, la qualità delle nostre merci e l'immagine coordinata delle nostre bancarelle. Il nostro marchio è ormai sinonimo di shopping esclusivo e conveniente".

Per conoscere nel dettaglio il calendario completo delle date dei mercati dello show itinerante de "Gli Ambulanti di Forte di Marmi" è possibile consultare il sito web ufficiale www.gliambulantidifortedeimarmi.it, dal quale si accede anche alla pagina Facebook.