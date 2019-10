Ambiente, economia, lavoro e salute in Umbria, se ne parla a Bevagna il 5 e 6 Ottobre con Arci

"Ambiente, economia, lavoro e salute in Umbria. Cosa ci riserva il futuro?" è la domanda che si pone il circolo Arci di Bevagna e all quale si tenterà di dare alcune risposte il 5 e 6 ottobre con due giornate di informazione per la cittadinanza con giornalisti, economisti, medici e veterinari, approfondendo in particolare l'impatto delle nuove tecnologie sul lavoro e sull'ambiente.

Un grosso stimolo in questa direzione è certamente quello fronito dall'Alleanza Stop 5G, un comitato di cittadini che sta portando avanti anche nella nostra regione una moratoria contro l'utilizzo in via sperimentale di queste nuove tecnolgie, fortemente inquinanti per l'uomo e l'ambiente.