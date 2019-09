Altrocioccolato 2019, a Città di Castello l'anteprima di "Mistero Buffo, 50 anni di un capolavoro" con Mario Pirovano

Dal 25 al 27 ottobre torna a Città di Castello la manifestazione ALTROCIOCCOLATO evento culturale dedicato al mondo del cacao e del cioccolato equo, legato come sempre anche alle tematiche della sostenibilità e della sensibilizzazione verso stili di vita e di consumo alternativi.

Anche quest’anno l’Associazione Umbria EquoSolidale, in collaborazione con La Boteguita bottega di commercio equo di Citta di Castello, presenterà l’edizione 2019 con alcuni eventi di anteprima: il primo in calendario è lo spettacolo teatrale “Mistero Buffo, 50 anni di un capolavoro”, monologo con Mario Pirovano e messo in scena dalla Compagnia Teatrale Fo Rame, che celebra l'anniversario del celeberrimo testo.

Lo spettacolo sarà ospitato, per la tappa italiana numero zero, dal Teatro degli Illuminati di Città di Castello, sabato 28 settembre alle ore 21:00.