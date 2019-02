Alla scoperta della vita sottoterra e in grotta con il Gruppo speleologico del Cai di Perugia

Il Gruppo speleologico Cai Perugia propone un ciclo di incontri di approfondimento culturale per il 2019.

Il primo incontro si svolgerà il 28 febbraio (presso la sede in Strada Bellocchio - San Faustino 44, 06128 Perugia ) nel corso della quale “scenderemo in grotta attraverso gli occhi degli zoologi Cristiano Spilinga e Martina Olivieri per scoprire chi abita questo ambiente estremo e quali sono i meccanismi che regolano la vita nelle grotte, uno degli ambienti più suggestivi e selettivi del pianeta”.