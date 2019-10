Alla Darsena di Castiglione del Lago doppio concerto tutto al femminile

Venerdì 1 novembre doppio concerto tutto al femminile a La Darsena di Castiglione del Lago.

Lo storico locale ospiterà infatti due diverse modalità di declinare il rock:

on stage le Rorschach Inc. e le Violet Ghost.



Rorschach Inc.

Trio Rock/Grunge che vede Laura Aschieri alla chitarra e alla voce, Valeria Reali al basso e Laura Tirelli alla batteria.

La musica cui danno vita prende in prestito le atmosfere e i suoni del grunge che ha segnato gli anni '90, contaminandola con melodie rock semplici, veicolo di sentimenti e pulsioni che cercano ordine nel caos.



Hermann Rorschach è lo psichiatra che in un giovane XX secolo ha creato le famose macchie, le tavole del test che ancora oggi svelano, tramite risposte istintive, il funzionamento del pensiero di chi le guarda.

Questo trio musicale rappresenta per le ragazze un’altra “macchia”, un’estensione e uno sfogo delle loro debolezze, ma, allo stesso tempo, l’espressione della loro forza interiore. La musica diventa una dichiarazione di sentimenti nudi, vestita di un solo velo di inchiostro.



Il progetto Violet Ghost nasce all'inizio del 2017 dall'incontro di Elisabetta Caprini (all'attivo un album con il nome di Beth and the Volunteers) e Lucia Mariani (tastiera degli Inbetweeners).

Gusti comuni e affine sensibilità hanno costituito l'humus fertile per la creazione di pezzi che, con il passare del tempo, rispecchiano sempre di più la simbiosi artistica di questo duo.

Chitarra acustica, armonica, piano, organo e voci (che spesso si intrecciano): ecco gli ingredienti delle Violet Ghost.

Atmosfere folk, echi anni novanta.

Ingredienti semplici, diretti. Come le loro canzoni che raggiungono l'ascoltatore con la forza della loro verità.