All’arena del Tempobono, spettacolo d’eccezione con un percorso musicale attraverso le onde della radio

All’arena del Tempobono, spettacolo d’eccezione con un percorso strutturato attraverso le onde della radio. “Canzoni alla radio” era infatti il brand del “Trio Paltò”, che ha proposto un cabaret musicale in cui testi e pretesti s’intrecciano in una dimensione cabarettistica che include giochi, frizzi e lazzi. Lo spettacolo, ideato da Gianfranco Alunni già dal 2016, ha subìto varie trasformazioni, sia nelle tematiche trattate, sia, soprattutto, negli elementi costitutivi del gruppo.

Compagine essenziale, ma dalle caratteristiche orchestrali, in ragione della professionalità delle esecuzioni e degli arrangiamenti.

La formazione vede Gianfranco Alunni al basso e come coautore di gag di base che suturano i brani. Emanuele (Meme) Mencarelli, coautore di gag e strepitoso complice al pianoforte, Cristiano (Chicco) Zanetti, alla batteria, Leonardo Tassini, voce, ritmiche e spalla comica.

In interfaccia forte col pubblico, Nino Marziano, collaudato musicista (qui senza chitarra), coautore di testi e gag, attore, voce e conduttore.

Per la cronaca, causa indisposizione di Leonardo Tassini (che ha fatto gli auguri per telefono), Nino ha risolto tutto da solo, saltabeccando fra spartiti… spariti ed equilibrismi vocali. Fra tanti scherzi e ironie, una “My Way” da far accapponare la pelle ha reso omaggio alla moglie americana, appena tornata dagli States. Pubblico divertito e complice. Ad arricchire la scarna scenografia, manichini e decoupage di Paolo Mirmina, vigile tutore di Palazzo Della Penna.