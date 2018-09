Perugia, via della Viola: torna "Alchemika", il festival internazionale di arte di strada

Questo fine settimana torna “Alchemika”, il festival internazionale di arte di strada ideato dall’associazione “Fiorivano le Viole” e diventato ormai il simbolo della rinascita di via della Viola, che per il quinto anno consecutivo porterà a Perugia il teatro di strada, l'arte circense, la musica e la poesia per accendere nuove alchimie tra le strade e i vicoli della città.

Otto compagnie di artisti di strada provenienti da Francia, Inghilterra, Argentina e Italia si esibiranno in sei punti spettacolo tra piazza Matteotti e piazza del Duca, passando da via Cartolari e via della Viola, vero cuore della manifestazione, con spettacoli di clownerie, danza dal trapezio, teatro di figura e arti circensi. Ad animare le serate del festival tre concerti con importanti band della scena musicale folk, rockabilly e cantautorale. Per completare l’esplosione di colori, lungo le strade interessate dal festival si terrà anche un’estemporanea di pittura, una mostra-mercato di prodotti artigianali, mostre d’arte, esibizioni di danza africana, capoeira e punti ristoro.

Il programma: Venerdì 14 settembre, per l’apertura del festival, dalle 17:00 si terrà una parata con tutti gli artisti da via della Viola a corso Vannucci; dalle 18:00 apertura dei punti ristoro e concerto dei The Partners in Crime, una band composta da quattro straordinari musicisti, tra i più apprezzati e richiesti del genere, pronti a farvi scatenare a ritmo serrato di Jumping Blues, Rockabilly e Hoodoo Soul.

Sabato 15 e domenica 16 settembre, dalle 18:00 alle 22:00 gli spettacoli di arte di strada in contemporanea a rotazione in quattro punti tra via della Viola e via dei Cartolari: piazza del Duca, piazza delle Cinquecento, largo Paolo Vinti e “angolo del Discorso”. Inoltre, dalle 15:00 apertura del mercatino artigianale e dell’estemporanea di pittura; alle 17:00 parata ed esibizioni di danza africana e capoeira.

Il programma dettagliato con tutti gli artisti di strada sarà pubblicato giovedì sulla pagina Facebook di Fiorivano le Viole. Sabato 15, dalle 22:00: canti, balli e abbracci con l’amatissimo Antonio Ballarano live band in concerto, un viaggio dalle atmosfere decisamente vintage che attraversa tutto il ‘900, dai vecchi swing Made in italy al cantautorato popolare. Domenica 16 settembre, sempre alle 22:00, l’atteso concerto della Takadum Orchestra, che porterà ritmi e melodie del mediterraneo in bilico tra il folk e contaminazione, grazie alle voci di Lavinia Mancusi e Valeria Villeggia, la chitarra flamenca di Alessandro Chimienti e le percussioni arabe di Gabriele Gagliarini e Simone Pulvano. Per completare il programma musicale, uno dei punti spettacolo (“Bracciarubate” dalle 17 alle 21) sarà interamente dedicato alla musica buskers, con cinque artisti che si alterneranno in un “one man show” per tutta la durata del festival.

Un quartiere “fiorito” grazie all’arte Alchemika non è che il culmine di un percorso di partecipazione spontanea e dal basso, avviato dall’associazione “Fiorivano le Viole”, che negli ultimi sei anni ha ridato vita a un intero quartiere del centro storico di Perugia, via della Viola, un tempo semi-abbandonata e oggi trasformata in una "via dell'arte”. Un luogo ispirato e attento alla socialità, alla condivisione, alla creatività e alla bellezza. Un processo che ha stimolato il fiorire di botteghe d'arte e artigianato, la riapertura di attività culturali e commerciali che danno allo spazio urbano una dimensione viva, sana e positiva.