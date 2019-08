Al via l'Isola di Einstein, a tutta scienza per piccoli e non solo

Scatta il 30 Agosto l'atteso evento l'Isola di Einstein. Spettacoli dedicati alla fisica e alla giocoleria, ma anche al suono e alle reazioni chimiche più sorprendenti. Questo e molto altro ancora fino al 1 settembre, dalla mattina fino a notte inoltrata, sui prati della suggestiva cornice dell'Isola Polvese al centro del Lago Trasimeno, con l'invito anche a riflettere sui temi più attuali della ricerca scientifica.

Venerdì 30 agosto il primo giorno di appuntamenti per un festival sempre più internazionale, che attende divulgatori e scienziati da sette paesi europei. Alle ore 15.30 il taglio del nastro ufficiale della manifestazione.

Crociera astronomica

Il traghetto prenderà il largo per arrivare in mezzo al lago, osservare il cielo stellato e ascoltare storie di stelle, lune, pianeti e altri corpi celesti. Lontani dalle luci artificiali tra acqua e cielo, in viaggio insieme a esperti astronomi. (Partenze da San Feliciano alle ore 20.30 e 22.00, al momento sold out anche in lista d’attesa).

‘Un piccolo grande passo. La storia dell’Apollo 11’ – a cura di Adrian Fartade

A cinquant’anni dall’allunaggio, la storia dello sbarco sulla luna raccontata dallo storico, divulgatore e youtuber Adrian Fartade. Laureato in storia della scienza e storia dell'esplorazione spaziale, dal 2008 è attore teatrale presso la Nuova Accademia di Teatro d'Arte. (Ore 21.30, Area Einstein).

L’Isola dei disegnatori – in collaborazione con Becoming X

‘Impact0 X’: disegno dal vivo su grande schermo e sonorizzazione per un cartone animato in presa diretta. I disegnatori del collettivo Becoming X, ispirati da alcuni dei temi più attuali di scienza e tecnologia, trasformano realtà, visioni e fantasie in immagini inattese (ore 21.30, Area Leonardo, presso Impact 0 Beach Bar).

Einstein Light Painting – a cura di Next

Sotto il cielo stellato dell’Isola Polvese, disegni di luce per realizzare sorprendenti fotografie (ore 20.30, replica sabato 31 agosto alla stessa ora).

Altri eventi in programma

Area Einstein:

- 16.30 ‘Magia o scienza?’, a cura di Cooperativa Ossigeno;

- 18.00 ‘Verso l’infinito e oltre’, con Alessio Perniola (Multiversi). Associazione di divulgazione scientifica, Multiversi organizza mostre interattive, laboratori, spettacoli, conferenze, giochi scientifici e corsi di formazione. Il suo fondatore e direttore Alessio Perniola è fisico e formatore professionista.

Area Leonardo:

- 15.30 ‘Exploding custard’, a cura di Ian Russell (UK). Ritorna all'Isola di Einstein uno dei “padri” della tradizione anglosassone degli show scientifici: Ian Russell sarà ospite per tutto il weekend con i suoi esperimenti interattivi che da oltre 30 anni affascinano il pubblico di tutto il mondo;

- 17.00 ‘Il giardino di Mendeleev’, a cura di Gabriele Pastori. 150 anni fa Dmitrij Mendelev inventa il sistema periodico e la Tavola per classificare gli elementi chimici. Anche l'Isola di Einstein festeggia questo capolavoro della scienza con tante attività, tra cui il ritorno di Gabriele Pastori, ricercatore di chimica industriale e divulgatore scientifico;

- 18.00 ‘Waterology’, a cura di Hisa Eksperimentov. Il gruppo di divulgatori del Museo della Scienza di Lubiana (Slovenia), già ospite di Isola di Einstein, proporrà lo spettacolo dedicato all’acqua ‘Waterology’.

Area Galileo:

- 17.30 ‘Il regno delle foglie’, con Mirko Revoyera. Contastorie umbro, autore teatrale e burattinaio, ha prodotto dal 1991 numerosi spettacoli per ragazzi. Tiene corsi di aggiornamento per insegnanti sulle tecniche della narrazione orale, presta la voce come speaker per spot radiofonici, documentari e produzioni televisive. È al suo ottavo audio-libro di favole per Egea Small.

Area Darwin:

- 17.00 ‘To bee or not to bee’, a cura di Lorenzo Monaco (Tecnoscienza). Giornalista professionista, è presidente di Tecnoscienza, associazione bolognese che si occupa di divulgazione scientifica e insegna giornalismo scientifico e ambientale all'Ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna;

- 18.30 ‘Di luna in luna. Storia di un’esplorazione che è appena iniziata’, con Stefano Sandrelli (INAF Italia), in collaborazione con Feltrinelli. Responsabile nazionale Didattica e Divulgazione per l’Ufficio Comunicazione dell’INAF dal 2016, Stefano Sandrelli ha curato per l'ESA - European Space Agency oltre 500 puntate di una rubrica di informazione sullo spazio, trasmesse da Rainews e Rai3. Tecnologo presso l'Osservatorio Astronomico di Brera, ha anche seguito le missioni di astronauti italiani come Paolo Nespoli, Roberto Vittori e Samantha Cristoforetti.

L’Isola di Einstein è un evento interamente gratuito, a eccezione delle crociere astronomiche (biglietto intero 10 € / ridotto fino ai 10 anni 5 €; prenotazioni: 0754659547 / 3486976450). Il servizio pubblico di navigazione a pagamento gestito da Busitalia collega l’Isola Polvese tramite traghetti in partenza da San Feliciano e da Castiglione del Lago, secondo gli orari disponibili al link http://bit.ly/traghetti-isoladieinstein2019.