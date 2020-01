Al Terminillo la tappa del 4Matic tour Mercedes-Benz

‘Winter is our game’. È questo il motto del 4Matic tour Mercedes-Benz che anche quest’anno torna nelle più esclusive località sciistiche italiane per regalare emozioni, divertimento e adrenalina pura. Per il centro Italia l’appuntamento con la snow drive experience, targata Rossi Mercedes-Benz, è per sabato 25 e domenica 26 gennaio al monte Terminillo, dove si potranno effettuare test drive in alta quota su ghiaccio o neve e scoprire, così, le capacità della trazione integrale 4Matic, oltre alla potenza, tecnologia e sicurezza della gamma della ‘Stella’. Il tutto sarà arricchito da dj set che faranno da colonna sonora e intratterranno gli ospiti del tour. “Il marchio 4Matic – commentano dalla Rossi Mercedes-Benz – è garanzia di sicurezza e controllo, soprattutto in presenza di fondi stradali con scarsa aderenza. La scelta ideale in presenza di fenomeni meteorologici che caratterizzano le strade durante il periodo invernale. La gamma 4Matic Mercedes-Benz è disponibile attualmente su oltre ottanta modelli. Il sistema coniuga una straordinaria capacità di trazione e un’eccellente agilità a fronte di una grande sicurezza di marcia e un’elevata efficienza energetica”.

Nel corso della due giorni al Terminillo, per offrire a tutti gli sciatori l’opportunità di imparare i corretti comportamenti sulle piste e scoprire come migliorare le proprie prestazioni sulla neve, ci saranno anche i maestri della 4Matic ski school.