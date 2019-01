VISTI PER VOI Al Teatro Mengoni di Magione Mario Perrotta e “In nome del padre”

Al Teatro Mengoni di Magione Mario Perrotta ha proposto “In nome del padre”, sul tema dei rapporti genitori-figli. Non suoni irriverente o blasfemo il titolo che esplicita il contenuto dell’interessante lavoro di questo specialista del teatro di affabulazione.

Scritto, diretto e interpretato da Perrotta, lo spettacolo analizza lo stato dell’arte dei rapporti padre-figli e discende anche da una serie di conversazioni, in tema, tenute con lo psicanalista Massimo Recalcati. Oltre che una riflessione di carattere psicologico, il lavoro propone uno spaccato antropologico e sociologico di grande attualità. Perrotta - mescolando e alternando magistralmente i personaggi - interpreta tre prototipi di padre che convivono nella sua persona e… nello stesso condominio. Si tratta di un intellettuale, un metalmeccanico veneto e un napoletano. Sono tutti e tre alle prese con problemi di carattere relazionale: coi figli non dialogano, anche in ragione di problemi di carattere identitario, sessuale, sociologico.

I figli adolescenti sono attori muti di dialoghi mancati. Un ritorno, si direbbe, del tema dell’incomunicabilità (di punti di vista e sentimenti) lanciato da Antonioni e tragicamente vero. Sarà forse proprio il silenzio a marcare una possibile via d’incontro e a restituire lo statuto di una paternità “comprensiva” quale extrema ratio per uscire dal cul de sac.

Perché la crisi che coinvolge la figura paterna è tale per cui non si possono indicare ai figli strade che noi stessi non conosciamo. Nessun autoritarismo, ma anche nessuna autorità, dopo che si è svuotata di contenuti una figura che non riesce più a trovare, e a offrire, una cifra di riferimento.

Lo spettacolo si dipana fra situazioni diversissime eppure analoghe. Abbiamo visto Perrotta trattare temi di emigrazione, di Grande Guerra, sempre con piglio deciso e retroterra documentato. Stavolta, più che sul passato, ha puntato i riflettori su un tema del presente, non meno drammatico dei precedenti.