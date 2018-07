Al Quasar. c'èil simulatore ufficiale della Ferrari da Formula 1: gioca e vinci un biglietto per il Gp di Monza

Saldi a tutto gas al Quasar village perché l’inizio degli sconti estivi, nel centro commerciale di Ellera di Corciano, sarà accompagnato da un evento legato al mondo Ferrari, all’insegna della velocità e del divertimento. Sarà infatti un ‘gran premio della convenienza’ con la possibilità di utilizzare simulatori di Formula 1 e di partecipare a un vero e proprio torneo che mette in palio un biglietto d’ingresso per il weekend al Gran premio di F1 d’Italia 2018 a Monza.

Nella galleria del Quasar village, dal 6 al 22 luglio, si potrà partecipare al Racing simulator challenge utilizzando tre simulatori di guida ai quali tutti potranno accedere, dalle 16 alle 20, presentando una o più prove d’acquisto del valore minimo di dieci euro ottenute nei negozi della struttura, anche cumulando più scontrini. Il torneo prevede le prove libere dal 6 al 13 luglio, le qualifiche sabato 14 e domenica 15 e poi la finale domenica 22 luglio.

Per le prove libere e le qualifiche il pilota ha a disposizione due o tre giri, per un massimo di sei minuti, per effettuare il suo miglior tempo. Alla finale accedono i 15 migliori tempi registrati nel singolo giro in qualifica e la partenza sarà in ordine dal peggiore al migliore posizionamento. Al vincitore andrà il biglietto d’ingresso al Gran premio F1 d’Italia, al secondo e al terzo classificato un portachiavi con scudetto Ferrari original. Nei giorni in cui non si svolge il challenge i simulatori sono comunque attivi e utilizzabili dalle 16 alle 20 previa presentazione delle prove d’acquisto.

Ci sarà spazio per i bambini con una pista di minicar attiva dal 6 al 29 luglio, dalle 16 alle 20, alla quale potranno accedere gratuitamente i bambini dai 6 anni in su, e più piccoli se accompagnati, perché possano provare anche loro l’emozionante esperienza da piloti. A fare da cornice, inoltre, una mostra fotografica storiografica, che inizia con accenni al tema Ferrari e si sviluppa con il tema Maserati, e una Ferrari F2002 in esposizione e a disposizione per foto ricordo.