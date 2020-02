VISTI PER VOI Al Mengoni un Pirandello da vaudeville, divertente e spregiudicato

Al Mengoni un Pirandello da vaudeville, divertente e spregiudicato. “L’uomo, la bestia e la virtù”, è uno spettacolo controcorrente, unica farsa dell’universo pirandelliano, con tinte comiche, ma senza rinunciare alla satira antiborghese, che svela vezzi e vizi della società del Novecento.

Giorgio Colangeli veste i panni del professor Paolino, validamente affiancato da Pietro De Silva che interpreta il Capitano Perella. Eccezionale e polimorfa l’interpretazione di Valentina Perrella, a calarsi nelle vesti della “virtuosa” signora Perella.

La domestica tuttofare, in due diversi atteggiamenti, entrambi caricaturali, è la brillante Cristina Todaro. Alessandro Giova è il dottor Pulejo, complice nel portare a termine la marachella dell’impeccabile professore, amante della signora “perbene”. Ben interpretati anche i ruoli secondari. Ottima la regia di Giancarlo Nicoletti.

Il plot prevede tre personaggi principali: il professore, la signora e il capitano di marina. La signora e il professore se la intendono, fino al punto di incappare in una imprevista e indesiderata gravidanza.

Il capitano, nonché marito della signora, è sempre in giro per lavoro e si è fatto una seconda famiglia in quel di Napoli. Ora la questione che sana tutto consiste nel far sì che il lupo di mare, di passaggio per una sola notte, abbia un rapporto con la moglie, tanto da potergli attribuire quella paternità.

Salti mortali per fargli mangiare una torta afrodisiaca che risveglierà le voglie e potrà farlo congiungere con la moglie. Imbrogli, equivoci, intrallazzi fra risate e riflessioni moraleggianti… mica tanto.

Uno spettacolo che riconcilia col teatro “serio”, in grado di risultare appagante per un pubblico indifferenziato.