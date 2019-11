Al Gherlinda è "black weekend" tra sconti, promo, sfilate di bellezza e solidarietà

Si avvicina il Black Friday e al Gherlinda sarà un fine settimana ricco di appuntamenti. Al centro d’intrattenimento di Ellera di Corciano, infatti, sarà un vero e proprio ‘black weekend’, con tanti eventi e grandi affari che attenderanno i visitatori.

Da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre si potrà approfittare di vantaggiose offerte, sconti e promozioni in tutti i negozi della galleria, con speciali occasioni da non perdere per fare acquisti e regali. Inoltre, nella giornata di venerdì alle 18.30, il Gherlinda diventerà palcoscenico della bellezza con la sfilata e selezione regionale di Miss mondo Umbria. In passerella le ragazze proveranno a conquistare la giuria, che eleggerà le concorrenti umbre che andranno a contendersi il titolo nazionale. Ospite della manifestazione, la splendida Adele Sammartino, eletta Miss mondo Italia 2019.

Sabato 30 novembre, dalle 16, spazio alla cultura con l’evento ‘Aiutaci a crescere, regalaci un libro’ realizzato in collaborazione con la libreria Giunti al punto, dove verranno consegnati i libri alle scuole elementari e medie del territorio che hanno aderito al progetto. Questa iniziativa ha permesso ai clienti delle librerie Giunti di donare libri per promuovere la lettura nelle scuole e nei reparti pediatrici di tutta Italia. Una grande opportunità per contribuire alla formazione dei bambini e dei ragazzi. Durante la giornata è prevista l’animazione a cura dell’associazione culturale MusiCosmicaMente, con laboratori creativi, sfide canore e letture teatrali.

Inoltre, il 29 novembre si alzerà il sipario sui mercatini di Natale, che saranno aperti tutti i giorni, dalle 10 alle 22, fino al 6 gennaio 2020. Tanti stand dove poter trovare prodotti tipici, articoli per la casa e per il benessere e una ricca esposizione di oggetti d’artigianato e collezionismo. Sempre nella giornata di domenica, dalle 16.30, il centro Gherlinda offrirà ai propri visitatori una prelibata degustazione con bruschette e olio.

A proposito di gusto, giovedì 28 novembre al centro d’intrattenimento ci sarà l’inaugurazione di un nuovo ristorante: l’offerta del Gherlinda si allarga con l’apertura del ‘Sushi Kaiten’.