Al Borgo d’Oro, in via della Cera, alla Galleria A+A, inaugurata la mostra "Forme e Grafie" dell’artista Anneke-Hodel Onstein

Al Borgo d’Oro, in via della Cera, alla "Galleria A+A", è stata inaugurata (sabato 25) la mostra "Forme e Grafie” dell’artista Anneke-Hodel Onstein, olandese di nascita, che vive in Austria. Contributo critico e presentazione di Pino Bonanno. Curatore e artista hanno cordialmente accolto amici, estimatori, autorità cittadine ed esponenti del milieu culturale.

Le opere in mostra sono caratterizzate, scrive Bonanno, da “interessanti percorsi connotativi tra forma e grafia, in cui la forma è indagata attraverso un intricato svolgimento del pensiero concettuale che si manifesta con una gestualità di grande effetto pitto-grafico”.

“L’artista – aggiunge – con grande capacità elaborativa, riesce a liberare la forma dai limiti del disegno e dalle leggi della raffigurazione per dare vita a immagini libere dai confini posti dalle convenzioni rappresentative e attuare concettualmente l'idea del non-finito”.

Ecco dunque il superamento della forma, classicamente intesa. Per quanto attiene alla “grafia”, essa assume il compito di matrice della composizione artistica: il “segno” grafico diviene la lingua madre per l’origine del linguaggio artistico.

Le opere dell’artista olandese sono di grande suggestione e il loro inserimento nel circuito artistico della Vetusta conferisce al mondo espositivo della città una meritata dimensione internazionale.