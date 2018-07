Al Bistrot una mostra di Stefano Chiacchella che esalta la musica jazz

Una mostra (“Jazz e dintorni”) che esalta la musica jazz, declinata sul versante iconografico. In coincidenza con l’apertura di Umbria Jazz, il Bistrot di piazza Matteotti ospita la mostra di pittura di Stefano Chiacchella, musicista e raffinatissimo interprete del mondo musicale.

I suoi musicisti sono autentiche icone che spiccano su sfondi ispirati al linguaggio della cultura pop. Esegeta di generi e personaggi, Chiacchella contestualizza i personaggi nella location che esalta la Kermesse della cultura afro-americana ormai assurta a prototipo musicale mondiale.

Come già accaduto negli anni scorsi, questa mostra non mancherà di attirare quanti amano il jazz e si soffermano ad ammirarne le storiche icone. Ovviamente, uno spazio speciale è stato riservato al Presidente Renzo Arbore, effigiato in uno dei suoi tipici atteggiamenti. La mostra di Chiacchella resterà aperta per la durata di UJ e si protrarrà per tutto il mese di agosto.