Al Birrificio La Gramigna si beve "a tutto sound"

Sabato 21 settembre al Birrificio la Gramigna, di Casa del Diavolo, da appuntamento agli amici e agli amanti del bere locale per una serata all'insegna della serata a tutto "beat": per la prima volta verrà montato infatti il sound system in birrificio per un nottata all'insegna delle vibrazioni.

Si comincia daalle 18.00 del pomeriggio con street food locale, giochi, warm up, le immancabili birre a km 0 fresh e tante novità ontap.

Il programma prevede in alta rotazione:

Mr.JOINT Selecta

Zionet Roots&Culture

I-TAL MASSIVE feat. Ranking Delah & Zachi Bar

FAT DUB LIVE

Ingresso libero