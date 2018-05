Bastia Umbra: conto alla rovescia per lo "Show dei motori". Tanti eventi da non perdere

E' la più grande esposizione del settore motoristico dell’Umbria e dopo aver debuttato lo scorso anno a Bastia Umbra (e varcato i confini regionali, quest’anno, con l’edizione di Arezzo) promette di stupire per la terza volta con i suoi numerosi spettacoli, test-drive, incontri con personaggi del motorsport e tanti eventi nell’evento dove a essere protagonista è proprio il pubblico (hashtag ufficiale #seituilprotagonista).



È Lo show dei motori, dedicato alle due e quattro ruote, in scena da venerdì 25 a domenica 27 maggio al centro fieristico UmbriaFiere di Bastia Umbra dove i visitatori, oltre ad ammirare i modelli più nuovi delle principali case automobilistiche e motociclistiche, potranno assistere a stunt-show di auto, moto e truck (tra i tanti, uno dei più grandi stuntman di sempre, Franco Medici). Inoltre, è prevista anche l’esposizione della Ducati di Andrea Dovizioso e la partecipazione di Lamborghini e Ducati, casa madre con loro personali stand.



E ancora inseguimenti, drifting, taxi drive e go-kart, raduni di auto e moto dei club più prestigiosi, simulatori di Formula 1 e, nell’area Offroad allestita negli spazi esterni di UmbriaFiere, esibizioni dei potenti mezzi 4×4, grande novità quest’anno. In fiera si potrà partecipare a specifici corsi di avviamento alla guida fuoristrada per imparare tutti i segreti e i trucchi di una guida sicura, anche in relazione all’abbigliamento tecnico e agli accessori necessari.



Non mancheranno aree riservate all’esposizione di auto e moto d’epoca, al mondo della mobilità sostenibile con le ‘auto del futuro’ e a quello del tuning, in cui poter apprezzare le vetture che esprimono il massimo della personalizzazione estetica, meccanica e dell’impianto audio.



Ad arricchire la manifestazione anche diversi special guest: dal team Daboot, con gli specialisti del freestyle motocross, che vedrà ospiti Vanni Oddera (impegnato anche nella mototerapia), Dan Serblin, Maurizio Icio Poggiana e Davide Rossi, passando per Niccolò Antonelli (sabato 26), pilota ufficiale della Sic 58, squadra corse di Paolo Simoncelli, e membro della Vr46 Riders academy, per finire con gli ospiti ‘musicali’ come il dj veronese Andrea Damante che domenica 27 maggio sarà all’UmbriaFiere per una tappa del suo summer tour, e le tribute band Liga + (venerdì 25 dalle 20 alle 24) e Blasco rock band (sabato 26 dalle 20 alle 24) nell’area live. Anche i bambini potranno divertirsi nell’area appositamente dedicata con giochi e spettacoli, provando l’emozione di salire in moto seguiti da un istruttore federale.



Nello show dei motori, infine, al potere seduttivo di auto e moto si affiancherà quello delle donne attraverso l’arte del burlesque in collaborazione con EffPlume nel Burlesque beginner workshop con Candy Rose. Il workshop, della durata di due ore circa, ha l’obiettivo di introdurre le allieve all’arte della seduzione attraverso l’uso del corpo con pose, camminate sexy e movimenti tipici del burlesque quali bumps & grind, ma anche con l’uso di oggetti come i guanti e il boa. La lezione è aperta a tutti senza limiti di età purché maggiorenni (per informazioni: 329.4996463).

Per chi, invece, è attratto dall’obiettivo della macchina fotografica c’è un altro workshop, ‘Lo shooting fotografico’, sabato 25 dalle 15 alle 20, per imparare le tecniche di posa, portamento e self-make up per un servizio fotografico da ‘veri’ modelli.



Il programma completo dell’evento è disponibile al sito www.loshowdeimotori.it.