L’Agimus, a 60 anni, scopre la formula dell’eterna giovinezza, proponendo un coro con cantori da 4 a 16 anni

L’Agimus, a 60 anni, scopre la formula dell’eterna giovinezza, proponendo due cori con cantori da 4 a 16 anni. L’evento si tiene nell’Aula Magna di Palazzo Gallenga-Stuart, divenuta – ormai da 44 anni – la sede dei concerti dell’Agimus, fondata dal mitico Maestro Valentino Bucchi.

L’intesa venne raggiunta nel 1975 fra l’allora rettore Unistra, onorevole Salvatore Valitutti, l’assessore comunale alla cultura Enzo Coli e il presidente Salvatore Silivestro. Lo ricorda Silivestro, invitando al saluto (in vece del rettore Grego-Bolli), la professoressa Gambini. Cui segue Franco Nucciarelli, ex docente dello Studium, oggi in veste di consigliere comunale per Perugia Rinasce.

Il concerto d’inaugurazione della XLV stagione concertistica vede esibirsi il Coro di voci bianche e il Coro giovanile del Conservatorio Morlacchi di Perugia. Dirige Franco Radicchia, con la collaborazione di Marta Alunni Pini al pianoforte.

Il programma si dipana con scioltezza e competenza. Numerosi i brani di Leonard Bernstein – compositore, direttore, pianista – nel centenario della nascita. Sia i pulcini che i ragazzi più grandi offrono il meglio di sé. Colpisce al cuore e, dal ciglio asciutto, fa sgorgare una furtiva lacrima l’emozione di Alessandro, cantore adolescente cui il cambiamento di voce in atto trasforma la voce bianca in atonia. Si dispera lui (e Franco Radicchia lo elogia e lo consola), si commuovono gli spettatori. Un bel concerto, un bell’inizio di stagione per l’Agimus.