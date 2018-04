"Agata" presentato al Morlacchi, un libro intriso di persuasa peruginità

“Un libro intriso di persuasa peruginità”, queste le parole del nostro Inviato Cittadino chiamato al Teatro Morlacchi – con Lucio Biagioni e Serena Innamorati – a presentare il romanzo “Agata” di Anna Maria Bertolini. Biagioni coordina e introduce. Serena Innamorati si sofferma su aspetti storici legati all’età di Braccio, periodo in cui è ambientato il romanzo. Con alcune riflessioni di carattere generale, attinenti alla narrazione che radica nella storia.

Allegrini sottolinea come si tratti di un romanzo di formazione, declinato attraverso una vicenda di fiction, che si colloca nella storia perugina. Il plot presenta la giovanissima Agata cui l’incontro casuale con Ippolito, personaggio legato alla corte di Braccio, segnerà la vita. Il libro, edito da Tozzuolo, alterna parole e immagini, disegni (e qualche foto), dovuti alla mano addestrata di Anna Maria che dispone di un percorso strutturato di robusta formazione: dal liceo artistico all’Accademia di Belle Arti.

Anna Maria Bertolini non è una neofita della scrittura, in quanto ha all’attivo drammatizzazioni e volumi di ricerca storica. Dispone, peraltro, di competenze coreutiche e recitative (dal gruppo di Giovagnoni a TeatroSì) che hanno certamente giovato alla fase immaginativa della storia che potrebbe essere trasposta, a piè pari, sul grande (o piccolo) schermo.

La presentazione è stata arricchita col valore aggiunto, in filmato, della recitazione di un monologo, scritto dal compianto Marco Rufini, per un evento dell’Accademia del Dónca e ancora inedito. L’attrice e regista mugnanese Valentina Chiatti (in costume e in ricostruzione d’ambiente) ha commosso e aperto una finestra drammatica sulla vicenda braccesca.