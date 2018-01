L'Afterlife festeggia sei anni: concerto dei Sud Sound System e biglietti in omaggio dei Maneskin

Son già passati 6 anni dal primo concerto dei Planet Funk a l'Afterlife. Il noto locale perugino si appresta a spegnere le candeline e lo fa con il concento dei Sud Sound System Official. A seguire dj set con i resident djs + guests. Per aumentare le sorprese ci sarà la tanto attesa riffa con in palio ben 4 biglietti per il concerto dei Maneskin