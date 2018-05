All'Afterlife si chiude la stagione con la serata targata Reserve

L'appuntamento con il closing party dell'Afterlife è per sabato 5 maggio con il party più ballato di sempre: RESERVE. Giunti al sedicesimo appuntamento di questo ormai frequentatissimo evento, vedremo in consolle: RKBB, AMI SUAMI, VINCENZO FAVALE, FRANKIE WATCH, FABIAN.

Per chi non vuole spostarsi in macchina, gli orari del bus: Piazza Grimana > Afterlife 23:30/00:30/01:30, Afterlife > Piazza Grimana 04:30/05:30

Per gli utenti provenienti dalle zone Perugia centro e stazione, il trasporto direzione Afterlife club e' convenzionato al prezzo di 25€ da 1 fino a 4 persone, 30€ da cinque fino a sei persone. Inoltre, presentando alla cassa la ricevuta del servizio il costo d'ingresso sarà di 5€ per tutta la notte. Per maggiori info e prezzi applicati su altre zone contattare PERUGIA RADIO TAXI al 075 5004888