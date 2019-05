Affido condiviso e tutela dei minori, esperti a confronto nel convegno a Torgiano

Minori e la loro tutela al centro dell'incontro che si svolgerà venerdì 31 maggio alla Sala S. Antonio, piazza Sant'Antonio, a Torgiano.

“Dove sono le istituzioni umbre nella tutela dei minori?” è il titolo del convegno, introdotto da Alvaro Fioruci, che vede la partecipazione di Marina Vergoni - vice presidente “Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori (aps)”, Gerardo Spira, Sergio Cutrona, presidente Tribunale per i Minorenni dell’Umbria. E ancpra Sergio De Vincenzi, docente universitario e consigliere regionale, Francesco Valentinii. Il focus del convegno è sull'affido condiviso, entrato in vigore nel 2006 ma ancora non è pienamente applicato nelle aule dei tribunali