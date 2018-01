Concerto di Ultimo a Perugia: pronto a portare sul palco il suo stile innovativo

Scelto tra i concorrenti di Sanremo Giovani 2018, ha già registrato sold out alla data romana del 12 maggio, in arrivo ULTIMO con il suo primo tour che toccherà le principali città italiane. A grande richiesta si raddoppia l’appuntamento a Roma con un nuovo concerto il 13 maggio all’Atlantico Live. Il tour approderà a Perugia il 20 maggio.

Niccolò Moriconi, in arte ULTIMO, classe 1996, è nato a Roma. Determinato e pieno di sogni, all’età di 8 anni inizia a studiare musica al conservatorio di Santa Cecilia a Roma da quel momento non ha mai abbandonato la passione per la musica. Niccolò ha scritto le sue prime canzoni a 14 anni, elaborando con il tempo un suo stile che combina cantautorato italiano e hip hop. Nel 2016 vince il contest più importante per gruppi e solisti emergenti di musica hip hop italiana promosso dalla Honiro - iniziando così una collaborazione con l’etichetta - e nel marzo 2017 pubblica il suo singolo d'esordio "Chiave". A maggio 2017 apre il concerto di Fabrizio Moro al Palalottomatica di Roma, mentre a settembre si esibisce al MACRO - Museo di Arte Contemporanea di Roma - nel corso dell'Honiro Label Party. A ottobre debutta con il suo album d’esordio “Pianeti” che si posiziona al secondo posto della classifica iTunes e dal quale è tratto il singolo “Stasera”.

Il 9 febbraio uscirà il nuovo album intitolato “Peter Pan” e in concomitanza Niccolò farà parte della categoria "Nuove Proposte" al Festival di Sanremo 2018 con la canzone “Il Ballo delle Incertezze”. “Quando ho scritto Il Ballo Delle Incertezze - racconta ULTIMO - ho voluto puntare su chi è come me. È un brano che rappresenta chi non ha un domani nella società; chi ha più domande che risposte; chi ha perso rischiando. È il mio ennesimo attestato che tende la mano a chi è stato emarginato.” Con il suo primo tour il giovane ULTIMO è pronto a portare sul palco un grande equilibrio artistico tra la tradizione della musica italiana e il mood innovativo di brani rap. Scelto tra i concorrenti di Sanremo Giovani 2018, ha già registrato sold out alla data romana del 12 maggio, in arrivo ULTIMO con il suo primo tour che toccherà le principali città italiane. A grande richiesta si raddoppia l’appuntamento a Roma con un nuovo concerto il 13 maggio all’Atlantico Live.

