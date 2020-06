Balconi fioriti, ad Assisi ritorna il concorso comunale: un premio per valorizzare la bellezza della città

Ridare bellezza alla città, rimasta semideserta nei mesi tristi del lockdown. E' questo l'intento speciale dell'edizione 2020 del concorso Balconi Fioriti indetto dal Comune di Assisi, che vedrà per tutta la stagione estiva l'abbellimento di finestre, balconi e terrazzi con composizioni di fiori e piante.

L’iniziativa vuole essere l’occasione per mostrare ai visitatori la meraviglia delle strade e dei vicoli di Assisi, in particolare il centro storico, abbelliti da scene floreali, gareggiando per il balcone più adornato. Vuole anche essere un modo per ritornare al senso del fare comunità, del condividere bellezza.

Possono partecipare sia cittadini che associazioni al concorso bandito dall'amministrazione comunalle, inviando la domanda e compilando il modulo disponibile presso l’Ufficio Turismo e sul sito internet del Comune entro le ore 13 del 26 giugno prossimo.

Condizione indispensabile per partecipare alla sfida è quella di mantenere le caratteristiche del luogo addobbato fino al 30 settembre.

Un premio speciale verrà assegnato al balcone o finestra che risulterà notevolmente rivitalizzato rispetto allo stato precedente.