Uno dei più celebri tenori internazionali in concerto a Foligno: serata di gala con dieci grandi cantanti

L’Accademia di Belcanto rientra nella XXVI Edizione dei Corsi Internazionali di Alto Perfezionamento e di Interpretazione organizzati dalla Società dei Concerti Gioventù Musicale Foligno. Si tratta di un percorso artistico intrapreso negli anni novanta con Katia Ricciarelli, poi proseguito con Cecilia Gasdia, Raina Kabaivanska e con il soprano Daniela Dessì.

Il Direttore Artistico della Gioventù Musicale Foligno maestro Giuseppe Pelli ha chiamato a Foligno il grande tenore Fabio Armiliato, considerato uno dei tenori più importanti della scena lirica internazionale, depositario della scuola di “Belcanto” e dell’alto magistero del leggendario Franco Corelli.

Più di dieci cantanti lirici provenienti da alcuni dei migliori Conservatori italiani, arricchiti dalla presenza di cantanti lirici giunti da Cina, Corea del Sud, Giappone, Costa Rica rendono estremamente dinamico il contesto della destinazione dell’alto magistero di uno dei più acclamati protagonisti del palcoscenico lirico internazionale, il tenore Fabio Armiliato.

Questa ventiseiesima edizione dei corsi di perfezionamento musicale sembra voler coronare uno sforzo organizzativo supportato anche dall’Amministrazione Comunale Foligno, dalla Regione dell’Umbria e da Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno. I Corsi di perfezionamento rientrano nei piani di formazione professionale della Regione dell’Umbria e aspirano ad essere inseriti nei piani della formazione e delle politiche giovanili comunitarie.

A coronamento di un percorso intrapreso in forma di laboratorio di studio di canto lirico che prevede Tecnica, Stile e Interpretazione nel Belcanto iniziato fin dal mese di marzo con appuntamenti effettuati il 17/18 marzo; il 21/22 aprile; il 19/20 maggio; il 23/24 giugno.

L’appuntamento è per domenica 24 giugno alle ore 21 presso l’Auditorium san Domenico di Foligno serata conclusiva nell’ambito delle celebrazioni previste per la Festa Europea della Musica serata di gala in cui accanto ai dieci cantanti lirici si esibirà anche il maestro Fabio Armiliato che grazie alla sua voce intensa, dal timbro inconfondibile ricco di una vocalità squisitamente italiana che ha riscosso successi e consensi nei teatri più prestigiosi al mondo, Teatro alla Scala di Milano, Arena di Verona, Govent Garden London, Metropolitan di New York, Teatro Reale di Madrid, Teatro di Sanpietroburgo, Festival Puccini Torre del Lago, etc. ci regalerà alcune arie tratte dal grande repertorio lirico italiano.