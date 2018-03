Il nuovo progetto dell'associazione L'abbraccio: via alla raccolta fondi

Il progetto consiste nel raccogliere fondi tramite una nuova pubblicazione di Massimiliano Tortoioli nella quale sono inserite 50 poesie, piccoli racconti di devozione, provvidenza e generosità a Fontenuovo e la storia delle residenze per anziani per poter “accompagnare” quanti più anziani possibili a Giugno in una località balneare in villeggiatura per una settimana.



Saranno i bambini, i famosi nipoti, a leggere e portare sorriso ai loro “nonni” per una volta artefici di questo bellissimo cammino, loro ringrazieranno così i presenti nel giorno di San Giuseppe, il 19 Marzo 2018, presso la sala ricettiva della Fondazione Fontenuovo, dove avverrà la partenza del nostro nuovo progetto e l’ufficiale presentazione alle autorità e ai media.



Abbiamo scelto insieme questa data poichè le preghiere a S.Giuseppe dal 1889 hanno provveduto sempre al necessario per il buon andamento della Casa, e vogliamo riportare da questo anno la tradizione di una festività così tanto amata per il santissimo protettore della Casa.



Sarà creata una lotteria con premi importanti, ed un crowdfunding (raccolta fondi tramite internet) che si svilupperanno fino a Giugno, alla quale sarete tutti invitati a partecipare, con le possibilità di ognuno .



Tutto quello che riusciremo a raccogliere con il libro, la lotteria e il crowdfunding, sarà il nostro regalo alle persone che più di tutte le altre hanno lavorato, pianto, e sofferto per tutti noi, questo penso sia il pensiero di tutti ed abbracciare questo progetto significa: abbracciare e tenere stretta la nostra storia.



INFO su www.associazionelabbraccio.eu e facebook @associazionelabbraccio