"Il Villaggio educante a casa tua": iniziativa dell'Abbazia Giovane di Montemorcino in diretta Instagram con Andrea Paris

L'"Abbazia Giovane di Montemorcino", che aveva organizzato per i primi di Marzo la "Settimana della Scuola", assieme ad altre insituzioni del mondo della scuola e dell'educazione, propone ora una nuova modalità per stare vicino ai ragazzi in questo tempo di permanenza obbilgatoria nelle case: si tratta de "Il Villaggio Educante a casa tua". L'iniziativa è particolarmente rivolta ai ragazzi delle scuole secondarie di I e II grado. Oltre lla Settimana della Scuola, momento di incontro con e per edcutaori, insegnanti e genitori, in queste settimane il Villaggio avrebbe ospitato 79 ragazzi dell'Istituto Comprensivo Pg 1 e subito dopo sarebbe stata la volta dei giovani delle scuole superiori con altre due settimane di attività, anche in collaborazione con il Tribunale dei Minori in un servizio dedicato ai minori da loro seguiti.

L'iniziativa attuale si articola in due modalità: tutti i giorni le 154 famiglie censite tra i contatti del progetto e che hanno a suo tempo aderito all'iniziativa, facendo vivere ai propri figli l'esperienza del Villaggio educante o in attesa di poterla realizzare, ricevono un messaggio, una FRECCIA QUOTIDIANA. Questa contiene attività, proposte, idee, occasioni per vivere insieme ai propri genitori percorsi e possibilità che li aiutino a scoprire, sondare e verificare i propri talenti; ancora di più ai ragazzi di tanto in tanto viene fatta una piccola sorpresa, un videomessaggio o un saluto di una persona speciale, perchè, oltre il fare gli organizzatori credono molto nel dare un segnao di speranza e di vicinanza ai ragazzi.

Lunedì 23 Marzo alle ore 18 l'appuntamento alla scoperta di sè stessi e delle proprie capacità consisterà in una diretta Instagram presentata da Ciccio Pasticcio, in collegamento da Milano e con protagonista Andrea Paris, PrestigiAttore, vicecampione di Italia's Got Talent. A lui e ad Andrea Ballabio (in arte Ciccio Pasticcio - Pepita Onlus) va il grazie dei coordinatori di progetto.

I ragazzi potranno interagire con Andrea Paris, fare domande, chiedere conto del suo talento e metterlo alla prova.

"Il Villaggio Educante a casa tua" è l'iniziativa promossa dall'Abbazia Giovane Montemorcino nell'ambito del progetto "Duc in Altum, un villaggio educante per vivere la scuola da Fuoriclasse", sostenuto e accompagnato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, in collaborazione con i partner Anspi, Co.Me.Te, Pepita Onlus e Risorse & Talenti, Fondazione Fargna di Città della Pieve.

Per seguire l'iniziativa il profilo Instagram è @ilvillaggioeducante

