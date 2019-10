Abbazia di Montemalbe a Perugia, va in mostra la solidarietà per la ricerca medica con l'ospedale pediatrico Gaslini di Genova

Arte, cultura e solidarietà protagoniste all'Abbazia di Montelabate di Perugia sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Montelabate 3 con il patrocinio dell'Istituto Pediatrico Gianna Gaslini, Comune di Perugia, Fondazione Gaslini, Associazione Culturale Qui Arte, Inclusione.

Si tratta di un'esposizione collettiva con opere donate da artisti di tutta Italia ed offerte ad un valore solidale per sostenere, con l'intero ricavato, la ricerca scientifica sul neuroblastoma presso l'Istituto Pediatrico Gaslini. L' Abbazia si Montelabate è di proprietà della Fondazione Gaslini di Genova dal 1952 e costituisce una sorta di ponte immaginario tra l'Umbria e la Liguria.

La mostra vedrà in esposizione opere di pittura, scultura, fotografia, grafica e ceramica e sarà inaugurata sabato 5 ottobre alle ore 17. Sarà presente anche Mauro Casciari, intrattenitore, autore e regista, ex "iena" di Italia 1 è attualmente impegnato a Radio Rai 2 con la trasmissione pomeridiana "Numeri Uni". L'ingresso all'esposizione è libero. Gli orari di apertura saranno i seguenti: sabato dalle ore 14 alle 19, domenica dalle 9,30 alle 19. Sarà possibile effettuare una visita guidata dell'Abbazia. Per informazioni contattare il numero 338 1730632.