A volte, ritornano. Il funambolo Andrea Loreni di nuovo a Perugia

A volte, ritornano. Il funambolo Andrea Loreni torna a Perugia, non per una nuova sfida ma… per un convegno. E propone, alle 17:15, anche il film “Any step is a place to practice” che racconta la sua personale avventura.

Il 14 settembre (data della liberazione della Vetusta dal dominio pontificio) si apre a Perugia, presso il cinema Meliès di via della Viola, il convegno “ConsapeWALmente”. Che è come dire “consapevolezza mentale, alla luce del metodo Walk” (“camminare”).

Si tratta di una giornata di approfondimetno sullo Zen, a cura dell’Associazione WAL.

Relatori di lusso come Anna Crespi, Luigi Turinese, Giangiorgio Pasqualotto. Poi, dopo il pranzo bio, Luca Pisauri, Massimo Squilloni Shidò.

Quindi l’intervento del nostro Loreni. Dico “nostro” per la sua doppia prestazione in equilibrio fra palazzo dei Priori e le soffitte della cattedrale. Per non parlare delle amicizie nate e consolidate con tanti perugini.

Il programma prevede chiusura con apericena bio e concerto.

Ma cos’è Walk and Learn (cammina e impara)? Spiegano gli esperti: “È una disciplina olistica che mira al benessere integrale dell’individuo, grazie alla pratica dei due allenamenti: fisico e mentale. Ottimo per prevenire e curare i disagi tipici della terza età”.

Aggiungono: “È inoltre consigliato a chiunque voglia mantenere sano e giovane l’organismo, utile sia ai grandi che ai piccoli! L’attività del metodo si basa sulla sincronia di 2 principi fondamentali: ossia l’allenamento fisico (camminare) e quello mentale (imparare)”.

Insomma: camminare per stare in salute e, contemporaneamente, imparare a potenziare le capacità di ascolto e di comprensione. Cosa che, con gran rumore di fake e politica politicante, è assolutamente necessaria.