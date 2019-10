A tutto cioccolato, prosegue senza sosta Eurochocolate con tante iniziative per grandi e bambini

Eurochocolate ed arte: un binomio con infinite sfumature, come quelle del cioccolato dipinto dal maestro cioccolatiere Nicola Giotti che ieri ha presentato a Perugia la sua innovativa tecnica di aerografia indiretta speculare lucida con Damaride Russi, creando dal vivo coloratissimi animaletti di cioccolato e uova multicolore.

Ulteriore iniziativa dedicata all’arte e al design di moda quella che ieri ha prodotto quattordici bozzetti ad opera degli studenti dell’Istituto NID - Nuovo Istituto Design dopo il workshop dello stilista Roberto Biagini per un confronto sul tema degli accessori e in particolare del bottone a tre fori.

I laboratori e gli eventi di oggi

Prosegue Choco Scuole. Dalla scuola dell’infanzia alle classi della scuola primaria di primo e secondo grado, i piccoli studenti saranno invitati a scoprire il mondo del cioccolato attraverso tre percorsi a loro dedicati. A lezione di cioccolato, una golosa choco lezione per assaporare e imparare a conoscere i segreti del buon cioccolato, bianco, al latte e fondente; Equoscuola: il cioccolato sostenibile, un percorso guidato dedicato alla produzione del cioccolato equo, partendo dalla storia del prodotto, fino ai suoi valori nutrizionali per un incontro ravvicinato con la filiera, dalla piantagione all’assaggio del prodotto finito. Infine, grazie ad Attacca bottone con il Cioccolato, i bambini guidati dai pasticceri di Animatamente e La ciliegina che mancava potranno realizzare un goloso bottone animato da confezionare e portare a casa come dolce ricordo. Gli appuntamenti saranno ancora più gustosi grazie alla merenda offerta da Gruppo Grifo Agroalimentare.

Sempre attivo per tutta la durata del Festival Bottoni in gioco, spazio permanente per laboratori, attività didattiche e di riuso creativo dedicati ai più piccoli insieme alle loro famiglie. Tutti i giorni simpatici giochi e divertenti iniziative per bambini di tutte le età.

Crea il tuo BottOmino è invece il divertente laboratorio all’insegna del riciclo e della creatività per creare con i bottoni dei coloratissimi portachiavi e ciondoli. La partecipazione è gratuita su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: +39 3276353257.

Al Centro Servizi G. Alessi tutti i giorni alle ore 15.00 prosegue Ciocopasticceria, realizza i tuoi dolci come un vero pasticcere! firmato Icam Ciocopasticceria, mentre tutti i giorni alle ore 16.30 è la volta di Sweet Buttons, in collaborazione con Italia Zuccheri, per cimentarsi nella realizzazione di dolci creazioni a forma di bottone.

Cioccolata con l’autore

Per l'appuntamento letterario di Cioccolata con l’Autore oggi è la volta di Giulia Ciarapica, autrice per Rizzoli di Una volta è abbastanza. Come sempre appuntamento alle ore 18, con ingresso libero, nella libreria LaFeltrinelli in Corso Vannucci 78. A tutti i partecipanti sarà offerta una golosa cioccolata calda in tazza Eraclea. Domani sarà il giorno del rapper Frankie-Hi-Nrg che intervistato dal giornalista Danilo Nardoni presenterà il suo libro edito da Mondadori Faccio la mia Cosa