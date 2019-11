"A Te grido, Signore, mia roccia 2019": al Lyrick di Assisi la christian music diventa un grande evento

Un grande evento farà ritorno ad Assisi, il 24 Novembre prossimo: il concerto “A Te Grido Signore Mia Roccia 2019 – Musica per l’incontro” che si terrà presso il teatro Lyrick di Santa Maria degli Angeli domenica 24 novembre alle ore 16. L’evento, giunto alla terza edizione, è organizzato dalla Pastorale giovanile diocesana e dall’Associazione di volontariato “Laudato Sii”, con il patrocinio del Comune di Assisi. Tanti artisti saranno presenti sul palco per questo importante momento di preghiera ed evangelizzazione in musica. L’ingresso è gratuito. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata sul sito: giovani.diocesiassisi.it.

“A Te Grido Signore Mia Roccia 2019 – spiega padre Mirko Mazzocato – nasce nella solennità di Cristo Re dell’universo, ultima domenica del tempo ordinario prima dell’inizio dell’Avvento, e prende il nome dal Salmo 28. L’evento prende vita nella patria di San Francesco, il primo cantautore cristiano, che ha cantato e lodato Dio con il Cantico delle creature. Vogliamo continuare a realizzare questo evento che è diventato un appuntamento ormai atteso e conosciuto”. “Una grande occasione di gioia e fraternità per tutti voi che si ripete domenica 24 novembre per la terza volta”, aggiunge il vescovo monsignor Domenico Sorrentino. “Sarà una serata di gioia, di canto, di bellezza che si concluderà con l’adorazione eucaristica, perché la preghiera non è qualcosa di astratto, ma sta nella nostra vita e ci aiuta a gioire e fraternizzare”.

Tra gli ospiti presenti sul palco del Lyrick ci saranno: il coro giovanile della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e quello della diocesi di Perugia – Città della Pieve; i gruppi musicali Reale, Kantiere Kairòs; Sandesh Manuel, Dajana e i ballerini della scuola di danza “Rondine Balletto di Assisi”. A presentare il concerto "A Te Grido Signore Mia Roccia 2019" padre Mazzocato e il cantautore Marco Mammoli.