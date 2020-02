A Spoleto il Carnevale è "ecosostenibile": un premio al "Carro Verde" più bello

Spoleto si appresta a vivere un Carnevale all'insegna dell'ecologia e dell'ecosostenibilità: in attesa di assistere alla seconda sfilata dei carri allegorici in programma domenica 23 febbraio, proseguono i preparativi per il Premio ‘Carro verde’, istituito quest’anno dall’assessorato all’ambiente.

Il 192° Carnevale di Spoleto sarà infatti la prima edizione ad avere un taglio più sostenibile, sulla scia delle azioni che il Comune sta portando avanti sul fronte della salvaguardia dell’ambiente, attraverso la certificazione EMAS e la realizzazione dell’Agenda per la Sostenibilità 2020.

L’assegnazione del premio avverrà sulla base di quattro criteri di riferimento: la valenza ambientale del tema scelto per l’allestimento del carro, l’utilizzo di materiali riciclati per la sua realizzazione, la possibilità di riutilizzare e/o riciclare i materiali utilizzati ed, infine, la tipologia di mezzo di traino utilizzato.

Il carro più ecologico riceverà 300 euro da spendere in acquisti ecosostenibili per la realizzazione del carro per il Carnevale 2021, mentre tutti i componenti del carro vincitore riceveranno una borraccia e un Calendario/Agenda della Sostenibilità 2020 della Città di Spoleto.

Oltre al Premio il Comune ha previsto anche l'utilizzo di coriandoli e stelle filanti realizzati con carta riciclata e, in collaborazione con Valle Umbra Servizi S.p.A., la presenza di uno spazio informativo per conoscere come fare correttamente la raccolta differenziata (buste di plastica, bombolette spray, bottigliette, ecc.) e di un punto di raccolta alla fine del percorso della sfilata (area antistante Emi Superstore).